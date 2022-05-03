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Вторник, 3 мая, 2022

В Сергиевом Посаде прохожий прострелил женщине обе ноги

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В Сергиевом Посаде прохожий прострелил женщине обе ноги

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Полицейские в Сергиевом Посаде разыскивают местного жителя, который подозревается в нападении на горожанку, пишет Readovka67.

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По предварительной версии, женщина гуляла в сквере вместе с подругами после работы. Коллеги купили готовый шашлык и решили разместиться на скамейке. Подчеркивается, что они не шумели и не мешали окружающим.

Внезапно неизвестный открыл огонь в их сторону. Одна из пуль задела скамейку. Компания ушла в другую часть парка. Однако злоумышленник не остановился и снова принялся стрелять в их сторону. В итоге одна из женщин получила огнестрельное ранение в обе ноги.

Потерпевшую госпитализировали. Личность стрелявшего пока не удалось установить.

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