В селе Мосолово спасают 500-летний дуб

26 июня 500-летний дуб в Мосолове осмотрел специалист. Информация об этом появилась в соцсети ВКонтакте. Эксперт пришёл к выводу, что дерево можно спасти. Дуб обработали от муравьёв и взяли соскоб на анализ. Предстоит сделать обвязку дерева и укрепить ветви, чтобы дуб не разломился. Также необходимо сделать ещё несколько обработок.

Автор поста надеется, что операция по спасению 500-летней достопримечательности Мосолово пройдёт успешно, дерево вылечат и оно будет радовать людей ещё много лет.

Ранее сообщалось, что пятивековой дуб в селе Мосолово находится под угрозой гибели.