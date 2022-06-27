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Понедельник, 27 июня, 2022

В селе Мосолово спасают 500-летний дуб

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Татьяна Проводина

В селе Мосолово спасают 500-летний дуб

Фото со страницы Аркадия Фомина ВКонтакте

26 июня 500-летний дуб в Мосолове осмотрел специалист. Информация об этом появилась в соцсети ВКонтакте. Эксперт пришёл к выводу, что дерево можно спасти. Дуб обработали от муравьёв и взяли соскоб на анализ. Предстоит сделать обвязку дерева и укрепить ветви, чтобы дуб не разломился. Также необходимо сделать ещё несколько обработок.

Автор поста надеется, что операция по спасению 500-летней достопримечательности Мосолово пройдёт успешно, дерево вылечат и оно будет радовать людей ещё много лет.

Ранее сообщалось, что пятивековой дуб в селе Мосолово находится под угрозой гибели.

В селе Мосолово спасают 500-летний дуб
Фото со страницы Аркадия Фомина ВКонтакте
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