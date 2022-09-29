В Сасовском районе остановили пьяного водителя

Сотрудники Госавтоинспекции выявили нетрезвого водителя в Сасовском районе. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Экипаж ДПС ГИБДД остановил на 46-ом километре трассы Шацк – Касимов автомобиль «Лада Гранта». В ходе проверки документов и разговора с водителем инспекторы заметили признаки опьянения у мужчины.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало результат 0,708 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления машиной и составили административный протокол. Санкция предусматривает административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей.

Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.