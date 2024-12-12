Пятница, 13 декабря, 2024
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В Сасовском районе из частного дома украли золотые украшения, задержана родственница хозяйки

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Валерия Мединская

В селе Нарма Сасовского района из частного дома украли золотые украшения. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

25-летняя жительница села Нарма пришла в гости к своей родственнице, после чего 50-летняя женщина обнаружила пропажу золотых колец и цепочки, хранившихся в шкатулке. Пострадавшая обратилась в полицию.

В ходе следствия обнаружилась попытка продать золотые украшения, по описанию похожие на похищенные. По подозрению в совершении преступления задержали 25-летнюю родственницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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