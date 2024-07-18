Компания мигрантов напала на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева в Самаре, пишет МК.

Инцидент произошел 18 июля. Парламентарий ехал по городу на машине и заметил, как трое мужчин бьют прохожих. Матвеев вышел из авто, достал удостоверение и попытался остановить конфликт.

В ответ злоумышленники ударили его палкой и рассекли голову. Вскоре они сбежали с места конфликта. Одного из нападавших, которым оказался гражданин Узбекистана, успел схватить водитель Матвеева.

Депутат добавил, что в Самаре творится «мигрантский беспредел».