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В Рыбновском районе Рязанской области загорелся мусорный полигон

Татьяна Проводина
Фото из Телеграм канала Рыбное Онлайн. 18+

В понедельник, 15 мая, Telegram канал «Рыбное онлайн. 18+» сообщил о пожаре на полигоне ТБО в деревне Зеленино, который сейчас не функционирует.

«Уже сутки горит полигон ТБО в Зеленино. Никто ничего не тушит», – говорится в публикации.

Администрация района закрыла проезд на территорию полигона для мусоровозов в декабре прошлого года.

В Рыбновском районе Рязанской области загорелся мусорный полигон

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