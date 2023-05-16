В Рыбновском районе Рязанской области загорелся мусорный полигон

В понедельник, 15 мая, Telegram канал «Рыбное онлайн. 18+» сообщил о пожаре на полигоне ТБО в деревне Зеленино, который сейчас не функционирует.
Администрация района закрыла проезд на территорию полигона для мусоровозов в декабре прошлого года.
В понедельник, 15 мая, Telegram канал «Рыбное онлайн. 18+» сообщил о пожаре на полигоне ТБО в деревне Зеленино, который сейчас не функционирует.
Администрация района закрыла проезд на территорию полигона для мусоровозов в декабре прошлого года.
Новости партнёров