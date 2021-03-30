В Ряжске нетрезвый мужчина грозился зарезать жену

В Ряжске сотрудники полиции предотвратили семейный конфликт, который чуть не закончился трагедией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

31-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что нетрезвый муж угрожает ей убийством. Правоохранитель выехали по вызову. Выяснилось, что семейная пара выпивала дома с приятелями. Жена указала мужу на то, что ему стоит прекратить употреблять алкоголь.

Мужчина проигнорировал замечание супруги, женщина продолжала настаивать на своем. Тогда, чтобы показать гостям кто в доме хозяин, нетрезвый мужчина взял со стола нож и пригрозил убийством жене, если она не замолчит.

Полицейским удалось утихомирить дебошира. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозят принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы.