В Рязанской области построили 4 новых фельдшерско-акушерских пункта

Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) построили в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

ФАПы откроются в селах Федякино Рыбновского района, Караулово Путятинского, Остро-Пластиково Чучковского и Морозовы Борки Сапожковского. Сейчас специалисты оформляют необходимые документы.

Новые здания ФАП представляют собой блочно-модульные сооружения общей площадью 80 квадратным метров. Построены они с учётом норм СанПиН и доступны для инвалидов.

Медпункты оснащены медицинской мебелью и оборудованием, отвечающим санитарным требованиям. Оборудованы: кабинет для приема посетителей, процедурный и акушерский кабинеты, комната для хранения лекарств, стерилизационная.

Среди оборудования — электрокардиограф, портативный аппарат искусственной вентиляции лёгких, портативный анализатор уровня сахара крови с тест-полосками.

Во всех ФАПах есть вода, туалет с канализацией, отопление газовое.