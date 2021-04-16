В Рязанской области планируют построить новый приют для животных

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В Рязанской области планируют построить новый приют для бездомных животных. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, этот и ряд других вопросов по обращению с безнадзорными животными обсудили на круглом столе.

Совещание провёл зампред правительства Дмитрий Филиппов. В частности, речь шла о возможности создания нового приюта для животных в Рязани. Члены специальной комиссии предложили использовать для строительства территорию на месте бывшей военной базы в посёлке Храпово. Руководителям города поручили разработать «дорожную карту» по передаче земли в собственность городской службы по контролю за безнадзорными животными для обустройства приюта и предоставить примерную смету работ.

Участники предложили возобновить деятельность МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» по отлову и содержанию безнадзорных животных. Администрации Рязани даны поручения изыскать необходимые средства и внести соответствующие изменения в Устав учреждения.

Тема реализации нового регионального закона о бездомных животных, а также состояния приюта для собак в Сасовском районе, была затронута в ходе публичного отчета Дмитрия Филиппова 7 апреля. Для обсуждения текущей ситуации и актуальных проблем за круглым столом собрались руководители областных министерств и ведомств, представители администрации Рязани, Рязанской областной Думы, городской Думы, надзорных органов, зоозащитники.

Начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова проинформировала об итогах проверки деятельности приюта для животных, располагающегося в Сасовском районе. Владельцу приюта выдали предписание с требованием устранения выявленных нарушений. Данные направлены в прокуратуру Рязанской области.

Планируется также внести изменения в региональный Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.