В Рязанской области дополнен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения

В понедельник, 27 сентября, депутаты приняли в первом и втором чтениях изменения в Закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области».

Проект закона предусматривает в соответствии с Налоговым Кодексом РФ дополнение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории Рязанской области может применяться патентная система налогообложения.

В него включили 15 видов деятельности. Среди них:

виды деятельности, относящиеся к приоритетным (разработка проектов тепло-, водо- и газоснабжения, строительные работы, научные исследования в области естественных и технических наук, производство продовольственных товаров);

виды деятельности, направленные на привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в производственную сферу и сферу услуг (производство текстильных изделий, игрушек, изделий из бумаги и картона, готовых пищевых продуктов);

физкультурно-оздоровительная, творческая, а также иные виды деятельности в области культуры и искусства.

Кроме того, по новым видам деятельности предусматривается установление соответствующих размеров потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода.

Таким образом, патент как наиболее простая система налогообложения будет доступен по 105 видам деятельности.