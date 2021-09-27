8.8 C
Рязань
Понедельник, 27 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиОблдума

В Рязанской области дополнен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения

7info7
В Рязанской области дополнен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В понедельник, 27 сентября, депутаты приняли в первом и втором чтениях изменения в Закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области».

Проект закона предусматривает в соответствии с Налоговым Кодексом РФ дополнение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории Рязанской области может применяться патентная система налогообложения.

В него включили 15 видов деятельности. Среди них:

  • виды деятельности, относящиеся к приоритетным (разработка проектов тепло-, водо- и газоснабжения, строительные работы, научные исследования в области естественных и технических наук, производство продовольственных товаров);
  • виды деятельности, направленные на привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в производственную сферу и сферу услуг (производство текстильных изделий, игрушек, изделий из бумаги и картона, готовых пищевых продуктов);
  • физкультурно-оздоровительная, творческая, а также иные виды деятельности в области культуры и искусства.

Кроме того, по новым видам деятельности предусматривается установление соответствующих размеров потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода.

Таким образом, патент как наиболее простая система налогообложения будет доступен по 105 видам деятельности.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,668ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]