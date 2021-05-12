В Рязанской области для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировалось около 40 человек

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Продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании, до окончания приема заявлений на предварительное голосование «Единой России» осталось три дня.

По данным на 12 мая, в Рязанской области 37 зарегистрированных участников предварительного голосования. Они предоставили в региональный оргкомитет по проведению праймериз по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва необходимый пакет документов.

Среди них волонтеры, общественники, работники социальной сферы. Немало молодых людей, не достигших 35 лет, действующих депутатов всех уровней. На участие в процедуре также активно заявляются представители малого и среднего бизнеса.

Всего через сайт pg.er.ru подано 62 заявления на участие в партийной процедуре.

Растет и количество желающих принять участие в предварительном голосовании в качестве избирателей. По последним данным, в Рязанской области зарегистрировались более 73 тысяч человек.

Напомним, выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» стартовало на сайте pg.er.ru 15 марта. В конце апреля федеральный оргкомитет принял решение продлить срок приема заявлений от кандидатов до 14 мая в связи с большим количеством желающих принять участие в процедуре.

Само голосование пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в VIII созыв Госдумы утвердит Съезд.