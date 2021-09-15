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Среда, 15 сентября, 2021
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В рязанской Горроще очистили берега ручья

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В рязанской Горроще очистили берега ручья

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В Горроще очистили  от мусора берега естественного водоема. Об этом говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

Сотрудники «Северной Компании» очистили от мусора прибрежную зону ручья Красный, который находится в районе улицы Чернышевского. Проложена прогулочная дорожка, проведены работы по благоустройству территории у водоема. «Северная Компания» планирует организовать на берегу зону отдыха для жильцов  ЖК «Дома на Полетаева»,  новосёлы  ЖК получат ключи от квартир до конца 2021 года.

Появление новой набережной в Горроще — это часть программы по благоустройству территории, прилегающей к жилым комплексам «Северной Компании». Ранее компания застройщик реализовала ряд проектов по благоустройству у водоемов: гостиничный комплекс «Рыбацкая Деревня» на берегу озера и набережная у ЖК «Метропарк», где создан променад с игровой площадкой, скамейками и элементами парковой архитектуры.

Представитель застройщика отметил важность водоемов для формирования комфортной городской среды. По словам сотрудника пресс-службы «Северной Компании», городские водоемы не только создают благоприятные климатические условия, но и становятся излюбленными местами отдыха рязанцев. Примером может послужить променад у ЖК «Метропарк», вторая ,после Кремлевской, благоустроенная набережная в городе, построенная за многовековую историю Рязани. 

Мы прилагаем значительные усилия, чтобы будущие жильцы «Дома на Полетаева» оценили близость к природе и живописный вид из окон на водоем,  — говорится в пресс-релизе.

  • В рязанской Горроще очистили берега ручья
  • В рязанской Горроще очистили берега ручья

«Северная Компания» предлагает квартиры в: 

  •  четвертом корпусе  ЖК «Северный» за ледовым дворцом «Олимпийский», который будет сдан уже в этом году;
  •   шестом корпусе ЖК «Северный» в Дашково-Песочне рядом с детским садом;

Офис «Северной Компании»  расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни  с 9.00 до 20.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30 .

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с понедельника  по субботу с 09:00 до 18:00. Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Офис продаж в ЖК «Северный» ул. Олимпийский городок работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram.

Телефон 707-000

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