В Рязани вручили государственные и региональные награды

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В зале торжественных приёмов правительства Рязанской области вручили государственные и региональные награды. В торжественной церемонии участвовали губернатор Николай Любимов и руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин.

Особо отметили представителей медицинской сферы. В трудной ситуации, которая сложилась в мире, тяжелый груз лег именно на их плечи.

— Работники здравоохранения показали высокий профессионализм и верность долгу. Ваш безупречный труд, самопожертвование, упорство, достигнутые результаты являются примером для других, кто находится еще в самом начале профессионального или творческого пути, — сказал Любимов.

Грамоты президента РФ получили медсестры ОКБ Марина Кустова и Валентина Пугачева. Памятный знак Рязанской области «За наивысшие достижения» – учащийся Детской музыкальной школы №1 Егор Дерябин.

Всего получили награды 27 рязанцев.



















































