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Понедельник, 10 мая, 2021
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В Рязани включили фонтан на площади Ленина

7info
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В Рязани начал работать фонтан на площади Ленина. Информация об этом появилась в инстаграме. 

Фонтан находится рядом с действующими Торговыми рядами.

– Сезон фонтанов открыт, – написал автор поста. 

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