В Рязани в седьмой раз присудили театральную премию «Зеркало сцены»

В воскресенье, 31 октября, в Рязани состоялась церемония закрытия седьмого регионального театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены». Вечер проходил под девизом «Все краски театральной палитры!» и был организован в парижском стиле. Атмосфера праздника создавалась до начала церемонии: в фойе всех ждали уличный художник, фокусник и девушка с шарманкой. Видеоряд во время церемонии также напоминал зрителям о Франции. Колорита добавила группа «Париж — FM», исполнившая популярные французские песни разных лет, а также антикварный цирк с его умопомрачительными трюками и театр танца «Огни».

По традиции церемония началась с поздравления юбиляров этого года. Не забыли гости вечера почтить память тех, кого рязанские театры потеряли.

Комиссия, в состав которой вошли Айсылу Кадырова; Владимир Спешков Владимир Кантор, под председательством Нияза Игламова распределила награды следующим образом:

«Лучшая работа режиссера» – Марина Есенина, спектакль «Анна Снегина», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ»;

«Лучшая работа художника-постановщика» – Анастасия Бугаева, спектакль «Сирано. Экспозиция», ГАУК «Рязанский театр драмы»;

«Лучшая работа художника по костюмам» – Ульяна Еремина, спектакль «Входит свободный человек», ГАУК «Рязанский театр драмы»;

«Лучшая работа художника по свету» – Георгий Горазеев, спектакль «Белые кораблики», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ»;

«Лучшая работа композитора» – Альбина Шестакова, спектакль «Как научить дракона летать», ГАУК «Рязанский театр кукол»;

«Лучшая женская роль» – Елена Смирнова, роль Лики, спектакль «Белые кораблики», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ»;

«Лучшая мужская роль» – Дмитрий Мазепа, роль Есенина, спектакль «Анна Снегина», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ»;

«Лучшая роль второго плана» – Ирина Маненкова, роль Донны Розы Д. Альвадорес, тёти Чарли, спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя!», ГАУК «Рязанский музыкальный театр»;

«Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории» – Евгений Солушев и Екатерина Кудряшова, спектакль «Серебряное копытце», ГАУК «Рязанский театр кукол»;

«Лучшая молодая актриса» – Марина Головкина, роль Эллы Делей, спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя!», ГАУК «Рязанский музыкальный театр»;

«Лучший спектакль большой формы» – спектакль «Белые кораблики», ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ»;

«Лучший спектакль малой формы» – спектакль «Как научить дракона летать», ГАУК «Рязанский театр кукол»

«Лучший спектакль для детей» – спектакль «Серебряное копытце», ГАУК «Рязанский театр кукол»;

Премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» вручили Гузиковой Светлане Николаевне – актрисе, ведущему мастеру сцены ГАУК «Рязанский областной ТЮЗ», заслуженной артистке Российской Федерации. В номинации «Мастер» отметили Шульгина Юрия Владимировича – заведующего художественно-постановочной честью ГАК «Рязанский театр драмы».

Также члены жюри вручили несколько специальных премий:

«За блеск мастерства» отметили Валерия Вахрамеева и его роль Судьи Кригса, спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя!», ГАУК «Рязанский музыкальный театр»;

«За актерский ансамбль» наградили артистов спектакля «Входит свободный человек», ГАУК «Рязанский театр драмы»;

«За исполнение партии Ассоль» приз получила Юлия Бычкова, мюзикл «Алые паруса», ГАУК «Рязанский музыкальный театр»;

«За эпизодическую роль Разгневанной посетительницы» жюри отметило Полину Бабаеву, спектакль «Сирано. Экспозиция», ГАУК «Рязанский театр драмы».

Из-за ограничений, связанных с пандемией, не все победители смогли лично выйти на сцену за заслуженными наградами. Дипломы и статуэтки за них получили режиссёры спектаклей и руководители театров.