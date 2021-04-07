В Рязани три рецидивиста украли строительные инструменты из подвала ремонтируемого дома

Полицейские задержали трех рецивидистов, которые украли строительные инструменты из подвала ремонтируемого дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился руководитель строительной организации. Он заявил, что из запертого подвала пропали сварочный аппарат, сантехнические краны и трубы. Инвентарь находился в доме, который ремонтировала организация.

— Оперативники предположили, что часть похищенного может быть реализована через пункты приема вторсырья. Там полицейские и обнаружили похищенные сантехнические краны и трубы. После оперативники выяснили личности тех, кто продал эти предметы, — говорится в сообщении.

Оказалось, что к краже причастен ранее судимый за хищение 31-летний житель дома, из которого пропал инвентарь и двое его приятелей. Так, правоохранители задержали ранее судимого за угрозу убийством и кражу 26-летнего рязанца, ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков 31-летний рязанец.

В отношении рязанцев возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.