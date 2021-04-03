В Рязани совершено разбойное нападение на супермаркет

Рязанские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на супермаркет, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина попытался покинуть магазин с 4 бутылками дорогого спиртного, не оплатив покупку. Дорогу преградил охранник. Посетитель достал нож, пригрозил убийством и вышел.

Получив словесный портрет налётчика, узнав о машине такси, на которой уехал подозреваемый, полицейские вычислили номер телефона, с которого поступил заказ.

Правоохранители задержали 18-летнего парня, приехавшего в Рязань из соседнего региона. У него уже есть судимость за кражу, мошенничество, грабеж. Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.162 УК РФ. Виновному грозит 10 лет лишения свободы.