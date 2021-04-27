В Рязани состоялось закрытие эксклюзивного регионального хоккейного турнира дивизион «Любитель 50+» «Кубок памяти С.С. Козырева»

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В воскресенье, 25 апреля, в новой Спортивной школе «Айсберг» (ул. Шевченко, 51) состоялось закрытие Первого регионального хоккейного турнира «Кубок памяти С.С. Козырева» (Дивизион «Любитель 50+»).

Данный турнир, прошедший под эгидой Ночной хоккейной лиги, является поистине уникальным. Хоккеисты экспериментального дивизиона «Любитель 50+» в течение месяца встречались на новой ледовой арене, чтобы выявить сильнейших. Всего же в соревновании приняли участие 8 команд, а это около 160 спортсменов-любителей.

На закрытии турнира присутствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин. Он отметил, что данные соревнования обязательно станут традиционными и с каждым годом количество команд обязательно будет расти!

Директор Рязанского филиала «Альфастрахование» Елена Романова рассказала: «Вместе с Правительством Рязанской области, Федерацией хоккея Рязанской области и ГК «Автоимпорт» мы учредили для призеров специальные премии, которые сегодня получат те, кому удалось пробиться в число призеров».

Президент Федерации хоккея, представитель НХЛ в нашем регионе Олег Смирнов отметил:

О данном турнире мы, вместе с Сергеем Сергеевичем Козыревым мечтали уже давно. Сегодня я счастлив, что этого человека мы вспоминаем таким образом!

На мероприятии присутствовали и родственники Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнира, а также подготовили специальный переходящий приз для победителя.

Лучшим вратарем соревнований был признан Сергей Каменский (команда «Спасск»), лучшим защитником – Валерий Шамин (команда «Витязь»). Лучшим нападающим и лучшим ассистентом были признаны игроки команды «Автоимпорт» — Эдуард Султанаев и Игорь Шкурлатов. Лучшем снайпером и бомбардиром по сумме набранных очков признан Олег Кондрашов (команда «Спасск»), самым возрастным участником турнира стал 68–летний Николай Каплин (команда «Рыбное»).

В упорной борьбе на 3 месте оказалась команда «Витязь» (г. Рязань). Обладателями серебряных медалей стала команда «Спасск» (Спасский район), чемпионами Первого экспериментального турнира стала команда «Автоимпорт» (г. Рязань). Все участники получили дипломы и кубки, а призеры, помимо медалей, стали обладателями денежных премий от генерального партнера турнира.

Справка: Жизнь Сергея Козырева была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем были годы службы в Вооружённых Силах, игры в чемпионате Москвы. После, работая на заводе электронных приборов, он возглавлял спортивный клуб «Электрон». В 70-е годы началась его судейская карьера. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.