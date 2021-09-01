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Среда, 1 сентября, 2021
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В Рязани скончался доцент РязГМУ Анатолий Малыгин

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В Рязани скончался доцент РязГМУ Анатолий Малыгин

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Ушёл из жизни один из основателей последипломного образования в РязГМУ, доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Анатолий Малыгин. Об этом сообщил официальный сайт вуза.

Малыгин — выпускник Астраханского мединститута (1958 год). В рязанском вузе начал работать в 1965 году ассистентом. Заведовал кафедрой физиотерапии, с 2004 года трудился на кафедре факультетской терапии.

За это время Анатолий Григорьевич опубликовал более 170 научных работ, стал Отличником здравоохранения России. Имеет множество наград.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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