В Рязани скончался доцент РязГМУ Анатолий Малыгин

Ушёл из жизни один из основателей последипломного образования в РязГМУ, доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Анатолий Малыгин. Об этом сообщил официальный сайт вуза.

Малыгин — выпускник Астраханского мединститута (1958 год). В рязанском вузе начал работать в 1965 году ассистентом. Заведовал кафедрой физиотерапии, с 2004 года трудился на кафедре факультетской терапии.

За это время Анатолий Григорьевич опубликовал более 170 научных работ, стал Отличником здравоохранения России. Имеет множество наград.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.