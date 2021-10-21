В Рязани скончалась доцент РязГМУ Наталья Максимова

В среду, 20 октября, ушла из жизни доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней РязГМУ Наталья Владимировна Максимова. Об этом сообщили на сайте университета.

Наталья Владимировна начала работу в ВУЗе в 2012 году. Она читала лекции и проводила практические занятия со студентами 4, 5, 6 курса стоматологического, лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов.

В период работы в университете Наталья Максимова издала 9 учебных пособий, опубликовала более 40 научных печатных трудов, получила 1 патент на полезную модель, 4 патента на изобретение и 1 удостоверение на рационализаторское предложение.

С июня 2019 года являлась внештатным аккредитованным экспертом Росздравнадзора Рязани по специальностям «Стоматология хирургическая», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология общей практики», «Стоматология детская».

Наталья Владимировна была награждена почётной грамотой минздрава области «За многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения».