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Пятница, 3 сентября, 2021
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В Рязани оштрафовали «Совком Кредит» за обман клиентов

Елена Лобанова
В Рязани оштрафовали "Совком Кредит" за обман клиентов

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В Рязани оштрафовали ООО «Софком Кредит» за обман клиентов. Компания должна заплатить 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. 

Потребители оставляли заявки на кредит на сайте «Сравни.ру». После этого им поступали звонки от ООО «Софком Кредит». Звонившие представлялись сотрудниками «Совкомбанка» и сообщали об одобрении кредита. 

— Потребителю предлагали подтвердить свою платежеспособность внесением определенной суммы наличными средствами. Сотрудники уверяли, что эти деньги пойдут в счет погашения кредита, — говорится в сообщении. 

Однако в дальнейшем внесенные средства потребителям не возвращались, а земны не предоставлялись. К тому же, «Софком Кредит» не имеет права выдавать кредиты. 

По факту произошедшего компанию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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