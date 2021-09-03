В Рязани оштрафовали «Совком Кредит» за обман клиентов

В Рязани оштрафовали ООО «Софком Кредит» за обман клиентов. Компания должна заплатить 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Потребители оставляли заявки на кредит на сайте «Сравни.ру». После этого им поступали звонки от ООО «Софком Кредит». Звонившие представлялись сотрудниками «Совкомбанка» и сообщали об одобрении кредита.

— Потребителю предлагали подтвердить свою платежеспособность внесением определенной суммы наличными средствами. Сотрудники уверяли, что эти деньги пойдут в счет погашения кредита, — говорится в сообщении.

Однако в дальнейшем внесенные средства потребителям не возвращались, а земны не предоставлялись. К тому же, «Софком Кредит» не имеет права выдавать кредиты.

По факту произошедшего компанию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.