В Рязани обсудили развитие социального предпринимательства 

В понедельник, 30 августа, в Рязани прошла конференция «Эффективные механизмы развития социального предпринимательства и программ корпоративной социальной ответственности». На мероприятии побывал и Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время бизнес все отчетливее осознает свою ответственность перед обществом, включается в решение социальных задач.

— Для малого и среднего предпринимательства предусмотрена дополнительные меры поддержки. В том числе гранты, налоговые льготы, услуги организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, – сказал Николай Любимов.

Губернатор напомнил, что в Рязанской области сформирован реестр социальных предприятий, куда входят 44 субъекта малого и среднего предпринимательства. На предоставление грантов предусмотрено 13,2 млн рублей.

Кроме того, рязанские предприятия помогают учебным и лечебным учреждениям, поддерживают ветеранов и заботятся о благополучии трудовых коллективов. Шесть компаний адаптировали свои производства под выпуск масок и защитных костюмов.