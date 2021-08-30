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Понедельник, 30 августа, 2021
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В Рязани обсудили развитие социального предпринимательства 

Елена Лобанова
В Рязани обсудили развитие социального предпринимательства 
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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В понедельник, 30 августа, в Рязани прошла конференция «Эффективные механизмы развития социального предпринимательства и программ корпоративной социальной ответственности». На мероприятии побывал и Николай Любимов. 

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время бизнес все отчетливее осознает свою ответственность перед обществом, включается в решение социальных задач. 

— Для малого и среднего предпринимательства предусмотрена дополнительные меры поддержки. В том числе гранты, налоговые льготы, услуги организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, – сказал Николай Любимов.

Губернатор напомнил, что в Рязанской области сформирован реестр социальных предприятий, куда входят 44 субъекта малого и среднего предпринимательства. На предоставление грантов предусмотрено 13,2 млн рублей. 

Кроме того, рязанские предприятия помогают учебным и лечебным учреждениям, поддерживают ветеранов и заботятся о благополучии трудовых коллективов. Шесть компаний адаптировали свои производства под выпуск масок и защитных костюмов.

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