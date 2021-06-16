В Рязани мужчина не получил видимых повреждения при падении с пятого этажа

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Нетрезвый рязанец, выпавший с балкона пятого этажа, не получил видимых повреждений, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о падении человека с высоты из дома №32А на улице Старореченской поступило 16 июня в 12.40. Прибывший наряд полиции обнаружил нетрезвого гражданина без видимых повреждений. Именно он, по словам очевидцев, упал с балкона.

Ехать в больницу рязанец отказывался, поэтому полицейские помогли скорой доставить его в ОКБ.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.