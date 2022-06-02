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Четверг, 2 июня, 2022

В рубрике «День шедевра» рассказ о картине «Эдип и Антигона»

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В рубрике «День шедевра» рассказ о картине «Эдип и Антигона»

В 1757 году в России, в Санкт-Петербурге была основана «Академия художеств». Работа неизвестного мастера «Эдип и Антигона» первой половины 19 века – это яркий пример живописи академистов.

 Полотно рассказывает о судьбе мифического царя. Эдип был изгнан из Фив по требованию Дельфийского оракула, утвердившего это определённым и необходимым условием для избавления города от паровой язвы.

Художник изображает один из самых драматичных моментов в судьбе героя. Слепого Эдипа сопровождает в последнем странствии единственно верная и преданная спутница – дочь Антигона.

Через несколько мгновений земля под ногами Эдипа разверзнется,  и он навсегда исчезнет в царстве тьмы, в царстве Тартара.

В рубрике «День шедевра» рассказ о картине «Эдип и Антигона»
В рубрике «День шедевра» рассказ о картине «Эдип и Антигона»
В рубрике «День шедевра» рассказ о картине «Эдип и Антигона»
В рубрике «День шедевра» рассказ о картине «Эдип и Антигона»
В рубрике «День шедевра» рассказ о картине «Эдип и Антигона»

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