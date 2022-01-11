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Вторник, 11 января, 2022
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В рубрике «День шедевра» представлена картина Абрама Архипова «После дождя»

7info7

 Прошла череда новогодних праздников, но мы продолжаем жить под аккомпанемент зимы, но уже думаем о лете.

В предыдущем выпуске «Дня шедевра» мы говорили о произведении рязанского художника Абрама Архипова «Лед прошёл».

А сегодня поговорим о его картине «После дождя». Она раскрывает иную грань таланта мастера.

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Художник пишет картину невероятно экспрессивно и эмоционально. Разнонаправленные мазки соединяются, в, казалось бы, несочетаемые цветовые отношения. Но при этом они складываются в чудесный колорит.

Художнику удалось очень точно передать переходное состояние природы, которая не успела прийти в себя после тёплого, летнего ошеломляющего ливня.

Зритель, конечно, это чувствует и переполняется радостью от ощущения свежести летнего дня после дождя.

  • В рубрике «День шедевра» представлена картина Абрама Архипова «После дождя»
  • В рубрике «День шедевра» представлена картина Абрама Архипова «После дождя»
  • В рубрике «День шедевра» представлена картина Абрама Архипова «После дождя»
  • В рубрике «День шедевра» представлена картина Абрама Архипова «После дождя»
  • В рубрике «День шедевра» представлена картина Абрама Архипова «После дождя»
  • В рубрике «День шедевра» представлена картина Абрама Архипова «После дождя»

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