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Вторник, 5 апреля, 2022

В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж

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В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж

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 Рубрика «День шедевра» представляет картину Константина Коровина « Парижский бульвар ночью».

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Константин Коровин —  первый русский импрессионист. В Рязанском художественном музее представлено 4 работы художника.

«Парижский бульвар ночью» — это движение толпы, рассеянный свет от фонарей и рекламных огней.

Любоваться этой картиной необходимо на определённой дистанции.  Техника, в которой работает художник, позволяет, сквозь кажущееся на близком расстоянии беспорядочное нагромождение цветовых мазков, увидеть при удалении яркие и необычные образы.

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Перед нами картина – впечатление, которое переживает мастер при соприкосновении с  моментом, мигом постоянно изменяющейся реальности.

  — Я не пишу пейзаж без цели, только потому что он красив. В нем должна быть история души, он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это сложно передать словом. Это похоже на музыку на кончике пера. Я твёрдо заявляю, что пишу не для себя, а для тех, кто умеет радоваться солнцу, бесконечному многообразию красок и форм. Для тех, кто не перестает изумляться вечной игре света и тени, — говорил Константин Коровин.

Фёдор Шаляпин называл Коровина «Паганини в живописи».

Плей-лист  всех передач «День шедевра»  ЗДЕСЬ.

В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж
В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж
В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж
В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж
В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж
В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж
В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж
В рубрике «День шедевра» отправляемся в путешествие в Париж
Константин Коровин «Парижский бульвар ночью»

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