В рубрике «День шедевра» мы представляем картину Василия Мешкова «Вечерний звон»

В рубрике «День шедевра» представляем картину Василия Мешкова «Вечерний звон».

Автор написал её в 1904 году, а в коллекции Рязанского художественного музея она «прописалась» с 1918, после персональной выставки художника, проходившей в Рязани.

Работа неизменно привлекает внимание зрителей. Перед ней словно останавливается время, и мы погружаемся в атмосферу догорающего летнего дня. Внимательно всматриваемся в детали… Солнечный луч, окрашивающий зелёную траву, капустные грядки, старый, покосившийся колодец, деревянная скамейка.

Хочется присесть на неё, рядом с героем картины, и о чём-то с ним поговорить, а может просто помолчать.

Вдали белокаменный монастырь. Тихий вечер, лёгкий ветерок, спокойный пруд. И над всем этим бездонное голубое небо и вечерний звон.

Вечерний звон…

Как много дум наводит он!