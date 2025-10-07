Вторник, 7 октября, 2025
14.2 C
Рязань
Общество

В России зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков

7info7
Изображение сгенерировано AI

В российском сегменте интернета с начала 2025 года отмечается резкий рост количества дипфейков — поддельных видео, созданных для целенаправленного введения людей в заблуждение и представляющих социальную опасность.

Согласно данным АНО «Диалог Регионы», с января по сентябрь было выявлено 342 уникальных дипфейка, что в 4,1 раза превышает показатель за весь 2024 год (84 случая). Эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года количество дипфейков может в пять раз превысить прошлогодние значения.

Аудитория такого контента также значительно расширилась: совокупное количество просмотров фейковых видео достигло 122,5 млн, что в 3,1 раза больше, чем за весь предыдущий год.

«С октября 2024 года количество уникальных дипфейков в России ежеквартально растёт примерно в 1,5-2 раза и более. Это связано, в том числе с качественным прогрессом нейросетей по генерации видео», — отмечает ачальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Пик распространения пришелся на сентябрь, когда было выявлено 65 уникальных дипфейков, что является историческим максимумом. Наиболее частыми персонажами поддельных роликов (79%) становятся губернаторы и другие государственные служащие.

Подобный случай был и в Рязанской области, где летом распространялся дипфейк губернатора Павла Малкова с фальшивым обращением. Подлинность видео была опровергнута с помощью системы «Зефир» от АНО «Диалог Регионы».

Какие дипфейки сейчас наиболее распространены и как им можно противостоять, специалисты обсудят на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0» (18+), который пройдет в Москве 29 октября. Организатор форума — АНО «Диалог Регионы». Форум соберет более двух тысяч участников из 80 стран — представителей органов власти, фактчекеров, медиаменеджеров и журналистов.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

Обнародованы пророчества старца Кукши Одесского, который видел все ужасы XXI века

Молитвеннику открылось страшное будущее. Для людей он оставил недвусмысленное предупреждение.

Фирму в Касимове оштрафовали на 500 тысяч за взятку должностному лицу

Прокуратура района возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ

Легковушку разорвало пополам во время ДТП под Рязанью 

Столкновение легковушки с грузовиком произошло в районе Криуши. На месте работали пожарные, сотрудники полиции. 

В сентябре в Рязани родились Давид и Гетта 

В сентябре в МФЦ Перинатального центра Рязани было зарегистрировано 106 новорожденных. Мальчиков оказалось чуть больше — 56, девочек родилось 50.

Дом в Агишево и хозпостройка в Ходынино сгорели за день в Рязанской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области справились с четырьмя возгораниями. Жертв и пострадавших, к счастью, нет

Солнце преподнесло сюрприз: сегодня по Земле может ударить плазма

Облако, о котором все успели забыть за прошедшие дни, согласно расчётам, должно достичь Земли сегодня.

ДТП затруднило движение на Московском шоссе в Рязани

На светофоре у съезда к ТРЦ «Премьер» столкнулись легковой и грузовой автомобиль. Грузовик практически полностью перекрыл дорогу в сторону центра города. 

Журналист рассказал о двух пророчествах апокалипсиса, которые сбываются прямо сейчас

События, которые происходят сейчас, описал Иоанн Богослов. Миру эту сулит страшные времена.

Мусульманам-курьерам в России запретили возить часть товаров

Теперь россияне не смогут получить от курьеров-мусульман целый ряд товаров из категории «харам».

Автомобиль сбил пешехода в Касимове, пострадавшему потребовалась помощь

За рулём «Датсуна» находился 57-летний мужчина, житель Касимовского района. По предварительным данным, он совершил наезд на 52-летнего пешехода из Шиловского района.

«Крик отчаяния»: западный эксперт объяснил поведение Зеленского

Меркурис считает, что украинский президент начал осознавать реальность.

В Рязанской области ветеранов СВО готовят к работе на гражданской службе

Рязанская область одной из первых в стране запустила программу «ГЕРОИ62» по интеграции ветеранов СВО в гражданскую жизнь.

Штраф за курение в общественных местах предложили увеличить в три раза

Общественная организация «Зов народа» выступила с инициативой повысить в три раза штраф за курение в публичных местах.

Астролог Драган назвала самую страшную дату грядущего 2026 года

Это очень опасное время, в которое будут заложены основы нового миропорядка.

В Рязани запустили первую очередь завода по производству технологического оборудования для общепита

Компания наладила выпуск индукционных и электрических плит, макароноварок, фритюрниц, грилей, жарочных поверхностей, а также оборудования для раздаточных линий и салат-баров, например, прилавков для подогрева тарелок.