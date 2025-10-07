В России зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков

В российском сегменте интернета с начала 2025 года отмечается резкий рост количества дипфейков — поддельных видео, созданных для целенаправленного введения людей в заблуждение и представляющих социальную опасность.

Согласно данным АНО «Диалог Регионы», с января по сентябрь было выявлено 342 уникальных дипфейка, что в 4,1 раза превышает показатель за весь 2024 год (84 случая). Эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года количество дипфейков может в пять раз превысить прошлогодние значения.

Аудитория такого контента также значительно расширилась: совокупное количество просмотров фейковых видео достигло 122,5 млн, что в 3,1 раза больше, чем за весь предыдущий год.

«С октября 2024 года количество уникальных дипфейков в России ежеквартально растёт примерно в 1,5-2 раза и более. Это связано, в том числе с качественным прогрессом нейросетей по генерации видео», — отмечает ачальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Пик распространения пришелся на сентябрь, когда было выявлено 65 уникальных дипфейков, что является историческим максимумом. Наиболее частыми персонажами поддельных роликов (79%) становятся губернаторы и другие государственные служащие.

Подобный случай был и в Рязанской области, где летом распространялся дипфейк губернатора Павла Малкова с фальшивым обращением. Подлинность видео была опровергнута с помощью системы «Зефир» от АНО «Диалог Регионы».

Какие дипфейки сейчас наиболее распространены и как им можно противостоять, специалисты обсудят на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0» (18+), который пройдет в Москве 29 октября. Организатор форума — АНО «Диалог Регионы». Форум соберет более двух тысяч участников из 80 стран — представителей органов власти, фактчекеров, медиаменеджеров и журналистов.