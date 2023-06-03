В России таксистам хотят запретить портит воздух

Депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев рассказал о том, что должны взять за основу при создании единого стандарта для таксистов.
С инициативой внедрения стандарта он обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову. Речь идёт о создании свода правил для таксистов.
Кроме внешнего вида, в стандарте могут учесть требования к соблюдению чистоты и отсутствию неприятных запахов в салоне. Также таксисты должны знать город, чтобы в случае сбоев в GPS могли находить нужные адреса без навигаторов.
Парламентарий добавил, что для обучения таксистов можно использовать советские методики, так как они уже доказали свою эффективность.