В России могут изменить ПДД из-за электросамокатов

Регулировать правилами дорожного движения использование электросамокатов предложил председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников. Ранее многие руководители регионов поднимали вопрос о введении ограничений для обладателей этого вида транспорта.

Официально статус электрических самокатов еще не установлен. Этим в настоящее время занимается Минтрас. По данным МВД России, в июле количество аварий с их участием выросло на 195%.

По словам депутата государственной думы Андрея Исаева, чтобы принять правила ПДД в отношении пользователей самокатов, нужно понять практику регулирования этой сферы.

Отметим, что в Санкт-Петербурге уже установили ограничения в скорости. А некоторых улицах кататься на электросамокате запретили вовсе, сообщает ИнтерФакс.