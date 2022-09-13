В России изменилась стоимость ОСАГО. С 11 сентября страховщики при расчёте стоимости ОСАГО используют цены аналогов оригинальных автозапчастей. А с 13 сентября по этому виду страхования коридор тарифов вновь расширяется.

Для легковых авто базовая ставка составляет 1646-7535 рублей в зависимости от возраста, стажа и других факторов.

Экономист Егор Клопенко пояснил агентству «Прайм», что рост тарифов ОСАГО коснётся только «аварийных» водителей.

Егор Клопенко: «Новации на рынке ОСАГО скажутся лишь на «аварийных» водителях. Прочие изменений не заметят, а компании получат поддержку»

Как рассказал эксперт, новация вызвана разбалансировкой рынка ОСАГО прежде всего за счёт резкого роста стоимости запчастей для автомобилей за последние полгода. Свой вклад внесло и удорожание ремонта и услуг в этой сфере.

О дисбалансе на рынке говорилось ещё до 2022 года. Многие компании заявляли, что работают себе в убыток.

В настоящее время, как считает специалист, рынок ОСАГО действительно требует резких мер. В противном случае многие страховщики не переживут грядущую зиму, а водители могут остаться без выплат.

По словам Егора Клопенко, после нынешнего повышения ОСАГО потребуются новые меры — по субсидированию страхования и по нормализации ситуации в автопроме.