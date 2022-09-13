В России изменилась стоимость ОСАГО. С 11 сентября страховщики при расчёте стоимости ОСАГО используют цены аналогов оригинальных автозапчастей. А с 13 сентября по этому виду страхования коридор тарифов вновь расширяется.
Для легковых авто базовая ставка составляет 1646-7535 рублей в зависимости от возраста, стажа и других факторов.
Экономист Егор Клопенко пояснил агентству «Прайм», что рост тарифов ОСАГО коснётся только «аварийных» водителей.
Как рассказал эксперт, новация вызвана разбалансировкой рынка ОСАГО прежде всего за счёт резкого роста стоимости запчастей для автомобилей за последние полгода. Свой вклад внесло и удорожание ремонта и услуг в этой сфере.
О дисбалансе на рынке говорилось ещё до 2022 года. Многие компании заявляли, что работают себе в убыток.
В настоящее время, как считает специалист, рынок ОСАГО действительно требует резких мер. В противном случае многие страховщики не переживут грядущую зиму, а водители могут остаться без выплат.
По словам Егора Клопенко, после нынешнего повышения ОСАГО потребуются новые меры — по субсидированию страхования и по нормализации ситуации в автопроме.