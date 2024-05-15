Среда, 15 мая, 2024

В Рязанскую область вернулось тепло

Автор: 7info

Опубликовано

Со среды, 15 мая, в Рязанскую область вернулась тёплая погода.

По прогнозу Гидрометцентра до конца текущей недели дневные температуры в Рязани будут находиться в районе 16-18 градусов, а в следующий вторник ожидается плюс 20.

По ночам столбик термометра будет колебаться от 5 до 9 градусов выше нуля.

Метеорологи ожидают в основном облачную погоду, но воскресный день будет солнечным. Небольшие осадки прогнозируются только в ночь на четверг.

Прогноз на ближайшие дни такой:

16 мая. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…5°С, в Рязани 2…4°С; днем 13…18°С, в Рязани 14…16°С.

17 мая. Облачная погода. Ночью местами небольшой дождь. Днём небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северный, 5-10 м/с, днём при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°С, в Рязани 4…6°С; днем 12…17°С, в Рязани 14…16°С.

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