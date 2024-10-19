В рязанском Штабе общественной поддержки ЕР отметили День отца

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню отца.

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица и депутат Рязанской областной Думы, участник СВО Роман Иголкин.

— День отца — это особенный праздник для всех нас. В этот день каждый может выразить благодарность своему папе за его заботу и воспитание, за всё, что он вложил в семью. И мы тоже должны заботиться о наших защитниках, любить и поддерживать во всех начинаниях. Я хочу поблагодарить всех пап за вашу активность и неравнодушие, за стремление сделать жизнь наших детей ярче и интереснее, — обратилась к присутствующим отцам Елена Синица.

В рамках мероприятия прошло награждение отцов с активной гражданской позицией. Благодарственные письма от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области за активную гражданскую позицию и за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей были вручены многодетным отцам, военнослужащим Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного Ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, сотрудникам ГУ МЧС России по Рязанской области.

После официальной части состоялся концерт с участием воспитанников Центра детского творчества «Стрекоза». Ребята рассказали об истории праздника «День отца», провели для пап забавную викторину и видеоигру «О чем говорит ребенок», а также подготовили свои творческие поздравления и сюрпризы.

Роман Иголкин поблагодарил ребят за душевный и интересный праздник и поздравил всех пап с наступающим Днем отца.

— Воспитание детей — это сложный процесс. Самое главное, о чем я хотел бы вас попросить, — дайте своим детям возможность мечтать. Ведь это обязательно когда-нибудь сбудется, — подчеркнул Роман Евгеньевич.

Всем папам были вручены поздравительные открытки и подарки от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области и регионального исполкома партии «Единая Россия».