Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском регионе пропала 37-летняя женщина

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Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В Рязанском регионе ищут пропавшую Надежду Сергеевну Селиванову (Щербакову) 1985 года рождения. Пост появился в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Местонахождение женщины неизвестно с 4 февраля 2023 года.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: красная куртка, брюки, чёрные ботинки.

С собой у пропавшей был рюкзак.

Информацию о возможном местонахождении пропавшей просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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