В Рязанском регионе 22 февраля резко похолодает

Жителей Рязанской области предупредили о резком понижении среднесуточной температуры — на 5 градусов и более по сравнению с предыдущими сутками.

Как сообщили в региональном главке МЧС, это произойдёт 22 февраля.

Граждан призвали соблюдать правила безопасности. Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня.

Отопительные приборы нужно располагать на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель.

Следует соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно ремонтировать печи и следить за их исправностью.