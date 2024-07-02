В Рязанском радиотехническом университете вручили дипломы выпускникам

В стенах Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.

2 июля более 30 студентов бакалавриата и магистратуры, окончивших университет с отличием, первыми получили документы об образовании. С этим знаменательным событием выпускников поздравила заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова. Она отметила, что молодые люди стоят на пороге нового этапа в жизни, и выразила уверенность, что знания и навыки, полученные в университете, помогут им достичь профессиональных успехов. Наталья Суворова пожелала выпускникам интересных проектов, карьерного роста и стремления к новым вершинам.

Вместе с Натальей Суворовой дипломы выпускникам вручали деканы факультетов. На церемонию были приглашены руководители ведущих технических предприятий города, которые поздравили выпускников и отметили, что двери их компаний открыты для молодых специалистов. Некоторые из руководителей прошли обучение в стенах РГРТУ, о чем с гордостью упомянули во время своего выступления.

Торжественная церемония вручения дипломов стала ярким и запоминающимся событием как для выпускников, так и для профессорско-преподавательского состава университета.