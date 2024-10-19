Суббота, 19 октября, 2024
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В рязанском перинатальном центре родился малыш-богатырь весом более 5 килограммов

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Алексей Самохин

В перинатальном центре Рязани на свет появился мальчик с весом 5050 граммов и ростом 56 см, удививший всю медицинскую бригаду. Подробности сообщила официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

По шкале Апгар новорождённый получил высокие оценки — 8/9 баллов, что свидетельствует о его крепком здоровье.

Для мамы, ожидавшей второго ребёнка, вес оказался сюрпризом, хотя ультразвуковое исследование прогнозировало крупного малыша весом 4700 граммов. Первый сын женщины родился с весом 3600 граммов, что значительно меньше.

Причинами рождения детей с большим весом часто становятся сахарный диабет у матери или генетическая предрасположенность. В данном случае заболевание исключено, врачи полагают, что малыш пошёл в отца.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением в перинатальном центре, его состояние оценивается как стабильное.

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