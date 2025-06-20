В рязанском перинатальном центре родилось рекордное количество детей за сутки

За прошедшие сутки в рязанском перинатальном центре приняли рекордное количество родов. Мамами стали 24 пациентки, на свет появились 25 малышей, сообщили в пресс-службе учреждения.

У шести мам родились первенцы, восемь женщин родили второго и третьего ребёнка. 2 пациентки стали мамами в четвёртый раз.

Девочек и мальчиков среди новорождённых почти поровну: 12 и 13 соответственно. Также на свет появилась двойня — малышей назвали Агата и Фёдор. Они стали вторым и третьим ребёнком в семье.

— В настоящее время мамы и малыши находятся под врачебным наблюдением, — сообщили в перинатальном центре.