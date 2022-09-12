В рязанском Лесопарке завершается второй этап благоустройства

Рязанский Лесопарк в 2022 году заметно обновился. Какие работы уже провели на излюбленном горожанами пространстве для отдыха, рассказал директор Лесопарка Дамир Шабакаев.
Лесопарк – это самая большая зелёная зона в центре города. Здесь соединяются культура, спорт и просто отдых. Спокойное, тихое уединение. Очень много мест, где можно просто посидеть, пообщаться с близкими.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Лесопарк победил в голосовании. Сейчас заканчиваются работы по второму этапу благоустройства Лесопарка – уже от моста до первого разворотного круга, ближе к набережной.
И в этом году Лесопарк вновь победил в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». А это значит, что уже в следующем году территория будет дальше развиваться. Идей очень много. Мы чётко понимаем в контакте с нашими посетителями, что бы хотелось разместить уже там, дальше. Сейчас работаем над тем, чтобы это правильно всё сформировать, учесть интересы каждого. Из этого формировать конкретный проект на бумаге и его воплощать, – отметил Дамир Шабакаев.