В рязанском Лесопарке завершается второй этап благоустройства

Рязанский Лесопарк в 2022 году заметно обновился. Какие работы уже провели на излюбленном горожанами пространстве для отдыха, рассказал директор Лесопарка Дамир Шабакаев.

Дамир Шабакаев, директор МАУК г. Рязани «Лесопарк»: «Лесопарк можно смело назвать вторым по популярности и по посещаемости в Рязани, да и вообще в регионе. Мы уступаем по этому показателю только нашей главной достопримечательности – Рязанскому кремлю»

Лесопарк – это самая большая зелёная зона в центре города. Здесь соединяются культура, спорт и просто отдых. Спокойное, тихое уединение. Очень много мест, где можно просто посидеть, пообщаться с близкими.

Дамир Шабакаев, директор МАУК г. Рязани «Лесопарк»: На сегодняшний день главная достопримечательность Лесопарка – это, конечно, Центр уличного спорта «Под мостом». Это уникальный проект не только в Рязанской области, но и по масштабам всей нашей страны. В чём уникальность? Абсолютно бесплатно, доступно для каждого. Любой желающий человек может прийти и потренироваться в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, минифутбол. Зона функционального тренинга – это так называемая «качалка», зона единоборств. И настольный теннис, конечно»

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Лесопарк победил в голосовании. Сейчас заканчиваются работы по второму этапу благоустройства Лесопарка – уже от моста до первого разворотного круга, ближе к набережной.

Дамир Шабакаев, директор МАУК г. Рязани «Лесопарк»: «Были учтены пожелания большинства жителей. Люди очень просили, чтобы велосипедная дорожка была отдельно от пешеходной, чтобы это было максимально безопасно. Была огромная просьба сделать ещё одну воркаут-зону, и она там будет»

И в этом году Лесопарк вновь победил в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». А это значит, что уже в следующем году территория будет дальше развиваться. Идей очень много. Мы чётко понимаем в контакте с нашими посетителями, что бы хотелось разместить уже там, дальше. Сейчас работаем над тем, чтобы это правильно всё сформировать, учесть интересы каждого. Из этого формировать конкретный проект на бумаге и его воплощать, – отметил Дамир Шабакаев.