Вторник, 30 января, 2024
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В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»

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В Рязанском художественном музее действует постоянная экспозиция народных промыслов региона. В рамках цикла «День шедевра» мы  рассказывали о скопинской керамике,  михайловском кружеве, сакральных предметах рязанского народного костюма. Сегодня поговорим об уникальной  игольчатой вышивке белым по белому, совмещённой с кружевом  – кадомском венизе.

История промысла началась 300  лет назад, когда царь Пётр приказал боярам украшать одежду кружевом на европейский манер. Но покупать такой аксессуар в «европах» многим было не по карману.  Тогда было принято решение научить наших девушек столь изысканному мастерству. Так в Кадомский монастырь приехали мастерицы из Венеции для обучения русских монахинь.

Уже в 19 веке в Кадоме был открыт кустарный пункт, откуда и повезли кадомский вениз  не только в Россию, но и в Лондон.

Техника вышивки сохранилась до наших дней. Это ручная кропотливая работа. На изготовление одной салфетки небольшого размера уходит в среднем до 600 часов.

В мотивах встречаются и белоствольные берёзы, и мягкий лёгкий одуванчик,  и белоснежные поля, и укрытые искристым инеем деревья. Это  сказочный лес, это красота, которая спасает нас.

В Рязанском художественном музее представлены уникальные салфетки – «Татьяна» и «Очарование». И очарование нас посещает при встрече с шедеврами кадомского вениза.

В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»
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