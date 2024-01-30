В Рязанском художественном музее представлены уникальные экспонаты рязанского промысла «Кадомский вениз»

В Рязанском художественном музее действует постоянная экспозиция народных промыслов региона. В рамках цикла «День шедевра» мы рассказывали о скопинской керамике, михайловском кружеве, сакральных предметах рязанского народного костюма. Сегодня поговорим об уникальной игольчатой вышивке белым по белому, совмещённой с кружевом – кадомском венизе.

История промысла началась 300 лет назад, когда царь Пётр приказал боярам украшать одежду кружевом на европейский манер. Но покупать такой аксессуар в «европах» многим было не по карману. Тогда было принято решение научить наших девушек столь изысканному мастерству. Так в Кадомский монастырь приехали мастерицы из Венеции для обучения русских монахинь.

Уже в 19 веке в Кадоме был открыт кустарный пункт, откуда и повезли кадомский вениз не только в Россию, но и в Лондон.

Техника вышивки сохранилась до наших дней. Это ручная кропотливая работа. На изготовление одной салфетки небольшого размера уходит в среднем до 600 часов.

В мотивах встречаются и белоствольные берёзы, и мягкий лёгкий одуванчик, и белоснежные поля, и укрытые искристым инеем деревья. Это сказочный лес, это красота, которая спасает нас.

В Рязанском художественном музее представлены уникальные салфетки – «Татьяна» и «Очарование». И очарование нас посещает при встрече с шедеврами кадомского вениза.