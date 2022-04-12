В Рязанском художественном музее экспонируется «Ветреный апрель»

В экспозиции Рязанского художественного музея представлена картина художника Станислава Жуковского «Ветреный апрель».

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В рубрике «День шедевра» мы рассказываем об этом произведении тоже в апрельский день.

— Художник Станислав Жуковский очень любил раннюю весну с её постоянными переменами, каждодневным движением жизни в природе. На картине небо закрыто тяжелыми облаками, сильный ветер наклоняет верхушки деревьев. Холодом веет от синей воды и быстрые волны уносят остатки снега и льда – воспоминания о зиме.

Но весну уже не остановить, и берега покрыты зелёным, сочным ковром. Земля ждёт ласкового, живительного, тёплого и солнечного света и ярких цветов.

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И эту атмосферу весеннего дня мы чувствуем вместе с художником. Хочется верить, что этот апрельский ветер — ветер перемен к лучшему, к началу новой жизни.

О, весна, весна, без конца и без края,

Без конца и без края весна!