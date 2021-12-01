В Рязанском художественном музее экспонируется картина Василия Максимова «Кто там?»

В первый день декабря, когда снег укрыл белоснежным одеялом унылый и серый городской пейзаж, мы отправились в Рязанский художественный музей.

Старший научный сотрудник Мария Киселёва, в рамках проекта «День шедевра», который «7 info» реализует совместно с музеем, рассказала нам о картине «Кто там?» художника Василия Максимова.

Илья Репин называл Максимова настоящим передвижником, в благороднейшем смысле этого слова.

— Он немыслим без России, неотделим от своего народа, — писал Репин.

Василий Максимов родился недалеко от Санкт- Петербурга. Окончил императорскую академию художеств за три года. Однако, отказался от премиальной поездки за границу.

Все его крупные художественные произведения, начиная с «Бабушкиных сказок», Павел Третьяков покупал для своей коллекции.

В 1878 году его картина «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» представляла русское искусство на Всемирной выставке в Париже.

В этом же году Максимову присвоено звание Академика живописи.

Наследие художника – более 720 произведений. Картины вошли в золотой фонд русской живописи, стали хрестоматийными. Но нахождение многих из них до сих пор неизвестно.

В Рязанском художественном музее экспонируется произведение « Кто там?».

Сюжет не лишён юмора. Молодая, красивая крестьянка в пёстром сарафане настороженно смотрит на дверь.

В её руках рубель – то, чем колотили, катали, отбивали бельё…. А многие использовали в качестве самообороны.

Вот и наша героиня схватила рубель! Потому что не знает, кто в столь поздний час стучит в её дверь…

У зрителей появляется уникальная возможность придумать окончание этого сюжета.

Всё в картине выписано с особым внимание и любовью.

Хорошо натопленная изба с потрескавшейся печью, чисто вымытый пол, статная фигура крестьянки, освещённая чадом пламени светильника. Источник света остаётся за пределами нашего внимания. Но это только усиливает интригу. И нам хочется придумать свою историю. Что же будет дальше…….