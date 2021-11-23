В Рязанском художественном музее экспонируется картина Абрама Архипова «Лёд прошёл»

23 ноября в рамках рубрики «День шедевра» мы посетили Рязанский художественный музей. Старший научный сотрудник – Мария Киселёва, познакомила нас с картиной Абрама Архипова «Лёд прошёл».

Абрам Ефимович Архипов родился на Рязанской земле, в деревне Егорово Клепиковского района.

В 15 лет художник приезжает в Москву и поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Учится вместе с Коровиным и Саврасовым.

Затем уезжает на 2 года в Санкт-Петербург, в Академию художеств. По возвращении в Москву продолжает работать и одну из его первых работ « По реке Оке» прямо с ученической выставки покупает известный коллекционер Павел Третьяков.

Примечательно, что этюды для картины были созданы на Рязанской земле.

На картине «Лёд прошёл», которая экспонируется в Рязанском художественном музее, присутствуют бытовой жанр и пейзаж.

Художник изображает крестьян и их детей, пришедших полюбоваться на разлив, спиной к зрителю. И мы даже не замечаем, как встаём рядом с картиной и погружаемся в атмосферу, ощущая прохладу воды, дуновение свежего ветра и любуемся ярким весенним солнцем.

Картина наполнена воздухом и светом. Просыпается природа, отзывается душа человека.

Художник Нестеров так скажет о картине «Лёд прошёл»:

— Как же так произошло, что Павел Михайлович (Третьяков) проглядел эту картину Архипова.

Много воды в прямом и переносном смысле утекло со времени написание картины. Но чувства, которые мы переживаем каждую весну, всё те же.

Мы думаем о хорошем и надеемся на лучшее. Яркая живопись выдающегося мастера Абрама Ефимовича Архипова, несёт радость всем, любящим жизнь, солнце, красоту и родную землю.