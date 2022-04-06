В рязанском «Фотодоме» открывается коллажная «Не лирика»

7 апреля в 18.00 в музейно-выставочном центре им. Е.Н.Каширина «Фотодом» состоится открытие выставки Анны Монастыревой «Не лирика». Известная в творческих кругах как художник акварелист, на этот раз автор представляет публике более 20 работ, выполненных в технике коллаж: пейзажи, портреты, работы-аллегории созданы с помощью аппликации элементов различных фактур, графики тушью и акварели.

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По словам художницы, в коллаже ее привлекает «… рубленность, геометричность, грубоватость, гротескность».

– В этой технике я свободна и непредсказуема, – признаётся Анна Монастырева. – Конечную картинку коллажа представить невозможно. В голове есть задумка, но как она «выльется» – в полной мере неизвестно до конца.

Анна Монастырева родилась в Рязани в 1983 году, получила диплом Рязанского филиала Московского государственного университета культуры и искусств (отделение дизайн среды). Член Творческого союза художников России. С 2019 года ведёт активную выставочную деятельность: за это время приняла участие в более 20-и областных, городских, международных выставках. Первая персональная выставка автора «На грани» состоялась в январе 2021 года в Музее истории молодёжного движения.

Выставка «Не лирика» продолжит свою работу «Фотодоме» до 30 апреля.

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Вход свободный. Музейно-выставочный центр имени Е.Н. Каширина «Фотодом» (Почтовая, 58) открыт ежедневно с 10.00 до 19.00, выходной день — воскресенье.

Возрастное ограничение 18+