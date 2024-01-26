В рязанском дворце детского творчества состоялся праздничный Гала-Концерт «Виват, Татьянин День!»

25 января на сцене муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» в рамках открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского хореографического творчества «Танцевальная мелодия» состоялся праздничный Гала-Концерт «Виват, Татьянин День!»

Всех присутствующих на концерте приветствовала и поздравила с праздником начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Татьяна Васильевна Сарычева.

Также Татьяна Васильевна вручила награды лауреатам фестиваля-конкурса детского и юношеского хореографического творчества «Танцевальная мелодия».

Праздничное настроение создали коллективы Дворца:

Образцовый театр танца «Импульс» (руководитель Екатерина Орехова, педагоги Виталина Калмынина, Анастасия Бакланова),

Образцовый ансамбль танца «Задоринка» (руководители Елена и Виктор Присмотровы),

Образцовый ансамбль танца «Верес» (руководитель Ирина Шарова, педагог Юлия Мешихина),

ансамбль народной песни «Русские узоры» (руководители Вячеслав и Надежда Кузнецовы, хореографы Геннадий и Светлана Киселевы), Образцовый ансамбль танца «Верес» (руководитель Ирина Шарова, педагог Юлия Мешихина),

хореографический коллектив «Своя КОМпания» (руководитель Ольга Кочеткова, педагог Мария Нагаева),

студия эстрадного вокала «L-Kids Music» (руководитель Лейла Никитина).

Особое место в программе заняли гости Дворца: Образцовый ансамбль танца «Мёд» (руководитель Елена Медынская, Детская школа искусств № 1), хореографическая студия «Пляшущие человечки» (руководитель Светлана Рогова, Центр детского творчества «Южный»), студия современной хореографии «Крылья» (руководитель Юлия Крылова), хореографический коллектив «Дивертисмент» (руководитель Юлия Дмитриева, детская школа искусств №7).

Замечательным подарком от члена жюри Ольги Байковой стал номер «Гусеница» в исполнении студентов хореографического отделения Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых.