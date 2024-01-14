В Рязанском дворце детского творчества прошла «Ёлка на воде»

13 января во Дворце детского творчества Рязани прошла «Ёлка на воде», праздник, открывающий Год семьи.

Участников и зрителей поздравила заместитель директора по организационно-массовой работе и детскому отдыху Татьяна Кузнецова вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В бассейне РГДДТ 24 семьи участвовали в трёх больших сплоченных командах. Дети соревновались в водных эстафетах вместе с родителями, бабушками и старшими братьями.

Перед началом сражения за победу участники провели разминку под музыку, а затем началась борьба.

Команды провели несколько эстафет с нудлами, мячами и фитболами.