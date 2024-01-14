Воскресенье, 14 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязанском дворце детского творчества прошла «Ёлка на воде»

7info
spot_img

13 января во Дворце детского творчества Рязани прошла «Ёлка на воде», праздник, открывающий Год семьи.

Участников и зрителей поздравила заместитель директора по организационно-массовой работе и детскому отдыху Татьяна Кузнецова вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В бассейне РГДДТ 24 семьи участвовали в трёх больших сплоченных командах. Дети соревновались в водных эстафетах вместе с родителями, бабушками и старшими братьями.

Перед началом сражения за победу участники провели разминку под музыку, а затем началась борьба.

Команды провели несколько эстафет с нудлами, мячами и фитболами.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах