В Рязанском Дворце детского творчества прошёл праздничный концерт

В Рязанском городском Дворце детского творчества прошел праздничный концерт, посвященный 30-летию принятия Конституции Российской Федерации «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что воспеть!».

В программу концерта вошли поэтические произведения, вокальные номера, хореографические композиции, посвященные истории России и ее героям разных времен, начиная от рождения Руси и заканчивая современной Россией.

С воодушевлением и чувством гордости за свою страну подготовили и показали тематические номера коллективы Дворца:

образцовый театр-студия «Экспромт» (руководители: Татьяна Яковлевна Коробкова, Андрей Валерьевич Блажилин),

образцовый театр танца «Импульс» (руководитель Екатерина Геннадьевна Орехова) и студия эстрадного вокала «L-Kids Music» (руководитель Лейла Эльшадовна Никитина).

Концерт прошел на одном дыхании. Благодарные зрители, среди которых были воспитанники Дворца, их родители, педагоги, учащиеся образовательных организаций города, почетные гости, тепло принимали выступления ребят, неоднократно прерывая номера бурными аплодисментами.

На концерте присутствовали курсанты 1 курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которые поблагодарили администрацию Дворца и всех исполнителей и их педагогов за патриотическое воспитание молодежи.