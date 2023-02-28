В Рязанском дворце детского творчества прошёл гала-концерт фестиваля-конкурса «Масленица»

26 февраля 2023 года на сцене Рязанского городского Дворца детского творчества прошел гала-концерт ежегодного фестиваля-конкурса народного творчества «Масленица».

В концерте принимали участие коллективы Дворца: ансамбль танца «Задоринка» (рук. Е.В. Присмотрова, В.Л. Присмотров), народно-стилизованный ансамбль «Вениз» (рук. Н.И. Ломова), ансамбль народной песни «Русские узоры» (рук. Н.А. Кузнецова и В.В. Кузнецов), а также коллективы-лауреаты конкурса: фольклорный ансамбль «Медуница» (МБОУ «Школа № 71», рук. Л.А. Карманова), фольклорные ансамбли «Задоринка» и «Потешки» (МБУДО «Детская хоровая школа № 8», рук. Н.В. Лазарева), ансамбль народной песни «ВЕРЕЯ» (ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей», Парамонова Д.И.).

В фестивальной программе участвовало 14 коллективов и 2 солиста, в конкурсной программе приняли участие 39 солистов и 26 коллективов. Всего участвовало 446 детей из 36 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, которые представили на суд жюри 81 номер. Победители «Масленица-2023» были награждены дипломами и памятными призами.

После концерта на территории нижнего парка Дворца детского творчества состоялся традиционный праздник «Широкая масленица», где развернулись веселые игровые и концертные площадки. Ребята вместе с родителями, бабушками и дедушками водили хороводы, отгадывали загадки, танцевали с веселыми скоморохами.

Праздничное настроение создавали коллективы Дворца: ансамбль народной песни «Русские узоры» (рук. Н.А. Кузнецова и В.В. Кузнецов), студия фольклора и этнографии «Росинка» (рук. Л.В. Гривкова), клуб социальной деятельности подростков «Лидер» (рук. Н.В. Паршина), театр-студия «Экспромт» (рук. Т.Я. Коробкова)