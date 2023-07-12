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В Рязанской области запустят центр дистрибуции минеральных удобрений

7info7

Компания «ФосАгро-Регион» планирует создать в Рязанской области центр дистрибуции минеральных удобрений. Соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и логистической инфраструктуры для его запуска и работы подписано во вторник, 11 июля, между правительством Рязанской области и компанией. Свои подписи в документе поставили глава региона Павел Малков и гендиректор «ФосАгро-Регион Андрей Вовк.

Центр планируют строить в Кораблинском районе. Объём инвестиций в его создание может достигнуть 180 млн руб. Предполагается, что на базе комплекса одновременно можно будет хранить около 20 тыс. тонн минеральных удобрений. Это позволит обеспечить их прямые поставки аграриям юга Рязанской области. В ассортименте «ФосАгро» их более 50 марок.

— Новый инвестпроект востребован для дальнейшего развития сельского хозяйства в регионе. Рязанский агропромышленный комплекс традиционно силен и активно развивается. Наши аграрии добиваются высоких показателей, только за последний год объемы производства увеличены на 16%. Одним из приоритетов остается ввод в оборот неиспользуемых земель, поэтому потребность в минеральных удобрениях будет только расти. С открытием логистического центра аграрии будут их оперативно получать, — отметил Павел Малков.

«ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний, обеспечивающих сельхозтоваропроизводителей в России и странах ближнего зарубежья высокоэффективными минеральными удобрениями ФосАгро и сопутствующими агрономическими сервисами, а также агрохимической продукцией иных российских производителей. На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» обладает самой широкой по региональному охвату и количеству пунктов присутствия сетью дистрибуции минеральных удобрений, к услугам которой обращаются аграрии из удаленных и труднодоступных районов России. В состав сети входят 22 региональных офиса и 33 центра дистрибуции общей мощностью единовременного хранения более 800 тыс. тонн.

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