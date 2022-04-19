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Вторник, 19 апреля, 2022

В Рязанской области вдовы ветеранов ВОВ добились выплат через суд

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В Рязанской области вдовы ветеранов ВОВ добились выплат через суд

Александр Ильин

В Рязанской области вдовы ветеранов Великой Отечественной войны через суд добились положенных им единовременных денежных выплат в связи с 75-й годовщиной Победы, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ. 

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Вдовы ветеранов имели право на денежную выплату 75 тысяч рублей, однако им отказали в получении государственной поддержки. 

Для восстановления прав граждан прокуроры районов обратились в суд с исковыми заявлениями. 

Суд удовлетворил все требования в полном объёме, вдовы участников ВОВ получили положенные выплаты.  

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