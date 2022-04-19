В Рязанской области вдовы ветеранов ВОВ добились выплат через суд

В Рязанской области вдовы ветеранов Великой Отечественной войны через суд добились положенных им единовременных денежных выплат в связи с 75-й годовщиной Победы, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.
Вдовы ветеранов имели право на денежную выплату 75 тысяч рублей, однако им отказали в получении государственной поддержки.
Для восстановления прав граждан прокуроры районов обратились в суд с исковыми заявлениями.
Суд удовлетворил все требования в полном объёме, вдовы участников ВОВ получили положенные выплаты.