В Рязанской области вдовы ветеранов ВОВ добились выплат через суд

В Рязанской области вдовы ветеранов Великой Отечественной войны через суд добились положенных им единовременных денежных выплат в связи с 75-й годовщиной Победы, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

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Вдовы ветеранов имели право на денежную выплату 75 тысяч рублей, однако им отказали в получении государственной поддержки.

Для восстановления прав граждан прокуроры районов обратились в суд с исковыми заявлениями.

Суд удовлетворил все требования в полном объёме, вдовы участников ВОВ получили положенные выплаты.